Синоптики пообещали москвичам теплую погоду в выходные

Температура на выходных в Москве будет выше климатической нормы, сообщил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«[В столичном регионе] проходит теплый фронт, мы попадаем в теплый сектор. Температурный фон будет выше климатической нормы. В субботу и воскресенье температура [составит] плюс 18–20 градусов днем, переменная облачность, [возможен] местами дождь», — пояснил Цыганков. По его словам, в понедельник, 18 сентября, произойдет «скачок температуры». «[18 сентября] до плюс 24 градусов, но вероятность дождя остается. Во вторник до плюс 20 градусов, в среду плюс 16–20 градусов», — добавил Цыганков.

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в пятницу, 15 сентября, температура воздуха в Москве составит от плюс 20 градусов до плюс 22 градусов. По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями с небольшим дождем.