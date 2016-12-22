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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду в выходные
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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду в выходные
Общество, 10:54
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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду в выходные

Температура на выходных в Москве будет выше климатической нормы, сообщил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«[В столичном регионе] проходит теплый фронт, мы попадаем в теплый сектор. Температурный фон будет выше климатической нормы. В субботу и воскресенье температура [составит] плюс 18–20 градусов днем, переменная облачность, [возможен] местами дождь», — пояснил Цыганков. По его словам, в понедельник, 18 сентября, произойдет «скачок температуры». «[18 сентября] до плюс 24 градусов, но вероятность дождя остается. Во вторник до плюс 20 градусов, в среду плюс 16–20 градусов», — добавил Цыганков.

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в пятницу, 15 сентября, температура воздуха в Москве составит от плюс 20 градусов до плюс 22 градусов. По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями с небольшим дождем.

В четверг, 14 сентября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что в сентябре сохранится теплая погода. По его словам, в пятницу, 15 сентября, в столице порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. «Это уже штормовое предупреждение по-настоящему», — отметил Тишковец. Он подчеркнул, что в субботу, 16 сентября, ветер ослабеет. Представитель «Фобоса» рассказал, что на данный момент температура воздуха превышает климатическую норму на два градуса. Синоптик сказал, что в сентябре будет еще два «всплеска тепла».
Теги: погода , прогноз погоды , Росгидрометцентр
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