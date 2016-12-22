Акционеры Промсвязьбанка и «Возрождения» рассмотрят вопрос об объединении

Советы директоров Промсвязьбанка и банка «Возрождение» вынесли на рассмотрение общих собраний акционеров вопрос о присоединении «Возрождения» к Промсвязьбанку. Об этом говорится в пресс-релизе, который есть у РБК.

В документе сообщается, что решение о реорганизации обоих банков будет принято в срок до 26 октября. Для этого советы директоров финансовых организаций отправят соответствующие бюллетени. Как отмечается в пресс-релизе, «Возрождение» входит в холдинг «Промсвязькапитал», поэтому, как подчеркивается в документе, благодаря интеграционным процессам двух банков их клиентам доступно большинство продуктов двух кредитных организаций.

Структуры «Промсвязькапитала» выкупили пакеты акций в банке «Возрождение», принадлежавшие JP Morgan Chase, BNP Paribas и другим акционерам, еще в июле 2015 года. В августе 2015 года банк «Возрождение» вошел в холдинг «Промсвязькапитал».

Промсвязьбанк является одним из ведущих банков России. Согласно данным «Интерфакса», по результатам второго квартала 2017 года он входит в первую десятку банков по размерам активов. В сеть банка входит около 300 отделений по всей России, филиал на Кипре и представительство в Китае.

Банк «Возрождение», по данным «Интерфакса» за тот же период, занимает 32-е место по размерам активов. Его сеть насчитывает 120 отделений. Банк обслуживает около 1,3 млн частных лиц и 42 тыс. корпоративных клиентов.