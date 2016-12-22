В Белоруссии из-за военных учений «Запад-2017» ввели комендантский час

В белорусском городе Глубокое до 20 сентября ввели комендантский час из-за учений «Запад-2017». Об этом сообщается на сайте местной администрации.

В ночное время (с 22:00 до 6:00) горожанам без уважительной причины будет запрещено находиться вне своих домов и передвигаться между населенными пунктами без документов, удостоверяющих личность.

Учения «Запад» проводятся с 2009 года раз в четыре года. В 2017 году маневры стартовали 14 сентября и продлятся до 20 сентября. В этом году учения будут проведены на шести полигонах на территории России и Белоруссии.

В маневрах принимают участие 12,7 тыс. военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов и 680 единиц боевой техники, 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и около десятка кораблей. Целью учений является усовершенствование совместной работы российских и белорусских штабов, а также отработка планирования военных действий и управление войсками в ходе возможного вооруженного конфликта.