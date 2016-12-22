Глава Совета по международным делам рассказал о выдворении с Украины

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов подтвердил информацию о том, как накануне был выдворен с территории Украины, об этом он рассказал РБК.
«Это действительно так. Меня не пустили на Украину по решению СБУ, и я был депортирован в Ригу», — заявил он.
«Причин мне не объяснили. Но поскольку мне все-таки нужно в Киев, попробую завтра еще раз пробиться — ведь у Саакашвили получилось», — добавил он.
Накануне, 14 сентября, стало известно о том, что Андрея Кортунова, который направлялся на Украину для участия в форуме и дискуссии с главой украинского МИДа, не пустили на территорию страны.
О том, что Кортунов действительно был приглашен на форум, говорится на сайте, где он упомянут в списке участников мероприятия. Помимо него, в этом списке президент Балтийско-Черноморского форума Геннадий Бурбулис, директор Института международных исследований Freeman Spogli Стэнфордского университета Майкл Макфол, экс-министр обороны США Роберт Гейтс и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
РСМД — некоммерческая организация, которая работает в целях укрепления мира, дружбы и согласия между народами, направлена на предотвращение международных конфликтов и кризисное регулирование, говорится на официальном сайте союза. Организация была создана в феврале 2010 года в соответствии с распоряжением президента России «О создании некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам».