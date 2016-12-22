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Минздрав рассказал о перспективах медицинского туризма в России
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Минздрав рассказал о перспективах медицинского туризма в России
Общество, 05:11
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Минздрав рассказал о перспективах медицинского туризма в России

В ближайшие десять лет Россия может войти в пятерку самых популярных для медицинского туризма стран. Об этом, как сообщают «Известия», заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.

Под медицинским туризмом понимается посещение другой страны с целью лечения. В марте 2017 году Минздрав создал специальный проектный офис, который должен заниматься программой по развитию этого вида туризма в России. По словам Краевого, для реализации этой программы планируется создать несколько региональных кластеров. Помимо Москвы в список кластеров войдут северо-запад страны (Санкт-Петербург) и и ряд других регионов, в том числе Новосибирск и Томск.

По планам Минздрава, в результате реализации программы, число иностранцев, приезжающих для получения медицинских услуг в Россию может увеличиться до 500 тыс. человек в год. 60% из них составили граждане Центральной Азии. Для сравнения, в 2016 году, по оценкам ведомства, на лечение в Россию приехали 66 тыс человек. За прошедший период 2017 года в Россию приехали 14,2 тыс. «медицинских туристов». При этом средняя стоимость пребывания одного пациента в стационаре, по итогам первого полугодия, составила 61 тыс. руб. От оказания услуг в стационаре Россия получила 74% всего дохода от экспорта медицинских услуг.

Ранее, 7 сентября, стало известно, что в 2016 году количество посещений поликлиник в России сократилось на 47 млн. Эксперты объяснили этот факт снижением доступности медицинской помощи для граждан.

Теги: медицина , Минздрав , Туризм
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