Сепаратисты Техаса рассказали о своих «российских» контактах в Facebook

Связанная, по данным Facebook, с Россией политическая группа в 2016 году предлагала техасским сепаратистам провести антииммигрантский митинг, направленный против Клинтон. Об этом рассказал лидер «Движения за независимость Техаса»

Фото: lettexasdecide.com

Администраторы связанной с Россией группы в Facebook в 2016 году обратились к руководству сепаратистского движения в Техасе с предложением провести митинги, направленные против Хиллари Клинтон. Об этом, как пишет Business Insider, заявил глава «Движения за независимость Техаса» Дэниэл Миллер.

По словам Миллера, провести митинг ему предложили в ноябре прошлого года, непосредственно перед выборами. «Когда они решили организовать все эти митинги о Texit (выход Техаса из состава США, аналогия с Brexit. — РБК), они обратились к нам и предложили поучаствовать. Мы сказали «спасибо, не надо». Миллер уточнил, что митинги должны были носить антииммиграционный характер, что соответствует предвыборной риторике Дональда Трампа.

Как пишет издание, речь идет о группе Heart of Texas («Сердце Техаса») которая была закрыта соцсетью в рамках расследования об использовании Россией политической агитации в Facebook. Как говорится в заявлении самого Facebook, страницы, заподозренные в «связях с Россией» ставили своей целью усиление разногласий, существующих в американском обществе. В их числе в Facebook отметили и агитацию по вопросам миграции.

Ранее, 12 сентября газета The New York Times сообщила, что к проведению антииммигрантских мероприятий в преддверии президентских выборов призывала еще одна группа в Facebook, заподозренная в связях с Россией. Группа Secured Borders («Защищенные границы») в своем призыве к антиммигрантскому мероприятию, пишет газета, говорила «о резком всплеске насилия мусульманских мигрантов против американских граждан». Страница группы, как подтвердил изданию официальный представитель Facebook, также была удалена в рамках борьбы с российской политической агитацией.

Указывая на связь группы с Россией The New York Times ссылается на расследование РБК, опубликованное в марте этого года, в котором говорилось о медиаресурсах, связанных, по данным источников, с бизнесменом Евгением Пригожиным. В нем упоминалась и группа Secured Borders, активно поддерживавшая Дональда Трампа в ходе президентской гонки в 2016 году.

О покупке политической рекламы Россией в Facebook руководство социальной сети сообщило на прошлой неделе. По данным Facebook, на эти цели с июня 2015 года по май 2017 года связанные с Россией аккаунты потратили $100 тыс. Социальная сеть передала всю информацию об этом властям США, ведущим расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Власти России закупку политической рекламы в Facebook опровергли. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия «не имеет никакого отношения к этим делам».