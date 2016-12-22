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Более половины россиян оказались недовольны своей зарплатой
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Более половины россиян оказались недовольны своей зарплатой
Общество, 01:15
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Более половины россиян оказались недовольны своей зарплатой

Почти три четверти (73%) россиян довольны своей работой, свидетельствует опрос, проведенный фондом «Общественное мнение». В то же время 61% опрошенных недовольны получаемым за работу вознаграждением.

В целом россияне оказались удовлетворены своей работой. Большинство опрошенных устраивает их график (83%) и условия труда (80%). Еще больше респондентов (90%) оказались удовлетворены теми отношениями, которые у них выстроились с коллегами. Лишь 18% россиян заявили, что они недовольны отношением к себе начальства. Только 27% респондентов утверждают, что они работают слишком много, в то время как 66% считают свой уровень занятости подходящим. Единственным проблемным аспектом работы для большинства россиян оказался уровень зарплаты — 37% сообщили, что он их устраивает.

Социологи предложили участникам опроса выбор между работой, которая им совершенно не нравится, хотя приносит вдвое больший доход, чем сейчас, и любимой работой, которая будет оплачиваться не выше, чем нынешняя. Мнения опрошенных разделились почти поровну. Как выяснилось, большая часть россиян готова работать на неприятной работе, получая при этом большие деньги (46%). В то же время, ненамного меньше (45%) людей готовы отказаться от большего заработка ради любимой работы.

Накануне, 14 сентября, ВЦИОМ протестировал россиян на знание истории. «Очень хорошо» свои знания оценивает только 3% граждан страны. Большинство опрошенных не смогли ответить, кого в 197 году свергли большевики, когда Россия вышла из Первой мировой и когда была русско-японская война.

Теги: работа , ФОМ , Опрос
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