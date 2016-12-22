Глава «Лаборатории Касперского» согласился дать показания в конгрессе США

Евгений Касперский, глава носящей его имя компании, согласился выступить на слушаниях в американском конгрессе по приглашению американских законодателей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Касперского.

«Я ценю и принимаю приглашение к даче показаний перед комитетом палаты представителей США по науке, космосу и технологиям, и, если я смогу получить ускоренную визу, я с нетерпением жду публичного обсуждения утверждений о моей компании и ее продуктах», — написал Касперский.

Темой обсуждения в комитете по технологиям станет безопасность использования программного обеспечения, разработанного российской компанией. Процедура дачи показаний должна пройти 27 сентября. Вместе с Касперским с ней примут участие независимые американские эксперты по кибербезопасности.

До этого, 13 сентября Министерство внутренней безопасности США запретило госучреждениям пользоваться продукцией «Лаборатории Касперского». В американском ведомстве предположили, что разработанные в России программы могут представлять угрозу для информационной безопасности. В самой компании подобные обвинения отвергли.