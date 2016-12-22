В Узбекистане разрешат свободную продажу иностранной валюты

Власти Узбекистана намерены через несколько месяцев открыть свободную продажу иностранной валюты населению. Об этом, как передает агенство "Фергана", заявил первый зампред Центрального банка страны Тимур Ишметов.

По словам Ишметова, несмотря на то, что точная дата начала свободного обращения валюты пока не установлена, речь идет о нескольких месяцах. «Точной даты пока нет, но мы к этому придем. Я думаю речь идет о нескольких месяцах, более точная дата будет зависеть от ситуации. Когда мы просчитывали все свои шаги, то действовали по принципу «семь раз отмерь, а потом отрежь». Это все может повлиять на экономику, и мы исходим не из того, нужна ли эта операция отдельному лицу, а в целом как это будет влиять на экономику», — пояснил Ишметов.

Указ о либерализации денежной политики 2 сентября издал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Согласно указу, физические и юридические лица в стране получают право на свободную покупку и продажу валюты по рыночному курсу. При этом при продаже иностранной валюты средства должны выплачиваться не наличными, а переводиться на карту. Также власти страны отменили обязательное требование к экспортерам в принудительном порядке продавать государству валютную выручку и отказались от выдачи лицензий на работу с валютой коммерческим банкам. До этого, 29 августа Центробанк Узбекистана опубликовал положение, по которому в стране появятся официальные пункты обмена валюты. Как утверждало агентство Reuters, открытие первых обменников в стране должно было произойти в начале сентября.

Ранее, до 2013 года резидент Узбекистана мог приобрести наличную валюту в банках, если сумма покупки не превышала $2 тыс. по коммерческому курсу. При этом в реальности физические лица не имели такой возможности. Позднее вместо этого власти ввели обязательную безналичную продажу валюты.