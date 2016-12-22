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Мосгорсуд разрешил Потанину не платить экс-супруге 215 млрд руб.
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Мосгорсуд разрешил Потанину не платить экс-супруге 215 млрд руб.
Общество, 22:05
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Мосгорсуд разрешил Потанину не платить экс-супруге 215 млрд руб.

Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского суда Москвы, согласно которому миллиардер Владимир Потанин не обязан платить экс-супруге Наталье Потаниной 215 млрд руб. Об этом РБК сообщила начальник отдела по связям со СМИ и общественностью суда Ульяна Солопова.

Пресненский суд Москвы в конце мая отклонил иск бывшей жены Потаниной на 215 млрд руб. Наталья Потанина потребовала эту сумму в качестве компенсации за акции «КМ Инвест». Потанина считает, что акции компании находились в прямой собственности ее мужа и после развода должны считаться совместной собственностью супругов, которая должна быть разделена.

В конце июля Пресненский суд Москвы также отказал Потаниной в иске на 850 млрд руб. Экс-супруга бизнесмена намеревалась разделить права на акции компаний «Норильский никель» и «Полюс Золото». Суд отклонил иск Потаниной из-за истечения срока давности.

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Наталья Потанина 7 августа подала жалобу в Московский городской суд на решение Пресненского суда Москвы о снижении суммы иска с 850 млрд до 166 млрд руб.

Позднее, в конце августа, экс-супруга Потанина также обжаловала решение Пресненского районного суда, который отклонил ее иск на 166 млрд руб. Адвокат Потаниной заявил, что данное решение является «необоснованным, незаконным, содержащим вопиющее количество нарушений».

Потанины официально развелись в 2014 году после 30 лет совместной жизни. После разделения активов Наталье Потаниной достались три земельных участка и два дома, один из которых расположен на Рублевке. Владимир Потанин занимает восьмое место из 200 богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $14,3 млрд.

Теги: иск , суд , Наталья Потанина , Владимир Потанин
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