Тиллерсон назвал Москву 90-х «не лучшим местом» для семейной поездки

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе выступления перед сотрудниками посольства США в Лондоне заявил, что Москва в начале 90-х годов была «не лучшим местом» для того, чтобы отправиться туда с семьей. Об этом говорится в стенограмме, опубликованной на сайте Госдепартамента США.

«В прежнее время я переезжал из одной страны в другую. У меня не было охраны, а Йемен в то время не был лучшим местом, чтобы взять туда мою семью, также как и Москва в начале 90-х [годов] была не лучшим место для семейной поездки», — заявил Тиллерсон.

Он отметил, что понимают ту жертву, которую приносят сотрудники посольства США в Лондоне и знает, «каково это — пропускать семейные праздники». Он поблагодарил работников дипмиссии «за готовность служить».

Госсекретарь США 14 сентября посетил Лондон с рабочим визитом. Он провел встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и министром иностранных дел Борисом Джонсоном.

В 1990-е годы Рекс Тиллерсон был представителем нефтяной компании ExxonMobil и работал в Москве. Тиллерсон сыграл важную роль в достижении договоренностей по разработке нефтегазовых месторождений «Сахалин-1». Запасы ресурсов в данном районе достигают 2,3 млрд баррелей нефти и 485 млрд кубометров природного газа.