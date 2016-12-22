Олимпийский комитет прокомментировал призыв отстранить Россию от Игр-2018

В Олимпийском комитете России не знали о призыве отстранить Россию от зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. «Я только сейчас узнал о такой инициативе. Только МОК может принять такое решение, а я надеюсь, что там примут правильное и взвешенное решение», — заявил РБК член исполкома Олимпийского комитета России Олег Матыцин.

Ранее главы 17 национальных антидопинговых агентств обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) и призвали отстранить Россию от участия в XXIII зимних Олимпийских играх.

«Существует огромное количество улик, косвенно доказывающих, что российские спортсмены применяли допинг на Олимпиаде-2014 в Сочи, но полного расследования до сих не проведено. Из-за этого «чистота» Игр в Пхёнчхане находится под угрозой», — объяснили руководители национальных антидопинговых агентств в своем обращении к МОК. Они также выразили обеспокоенность тем, что за последние четыре года российские спортсмены, по мнению глав антидопинговых агентств, проходили недостаточное количество тестов на допинг.

Руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен в июле 2016 года опубликовал первую часть доклада независимой комиссии WADA о результатах расследования возможного применения допинга российскими атлетами на зимних Олимпийских играх — 2014 в Сочи. В докладе шла речь о подмене допинг-проб российских спортсменов, которые происходили с разрешения Министерства спорта. Сам глава ведомства Виталий Мутко не фигурировал в качестве участника манипуляций с допингом.

Макларен в декабре 2016 года также обнародовал вторую часть доклада о проблеме допинга в России. В нем говорилось об «институциональном заговоре» властей России о допинге. Также Макларен в докладе обвинил Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных в участии в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов.