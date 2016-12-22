Аксенов ответил на предложение помирить Учителя и Поклонскую

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не может помирить режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Об этом он сказал в эфире радио «Комсомольская правда», передает «РИА Новости».

«Я не цензор, не эксперт по культуре. Тем более, заставить кого-то поцеловаться точно не могу», — сказал он в ответ на предложение ведущего помирить Поклонскую и Учителя за распитием портвейна в бывшей резиденции царя Николая II — Ливадийском дворце на юге Крыма.

Вместе с тем Аксенов подчеркнул, что выступает против любой войны. «Всегда должен быть здравый смысл и понимание целесообразности», — сказал он. Глава правительства полуострова добавил, что не следит за фильмом Учителя «Матильда», отметив, что ему «есть чем заняться».

В конце августа Сергей Аксенов назвал Наталью Поклонскую «честным человеком», который «защищает свои личные убеждения».

Наталья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру с требованием проверить фильм «Матильда». По ее мнению, кинолента оскорбляет чувства верующих и является «антиисторической подделкой», которая направлена «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царем-страстотерпцем Николаем II и его семьей».

Депутат 14 сентября заявила, что в случае с «Матильдой» возможно нецелевое использование бюджетных средств. В ответ на эти слова Учитель заявил, что расходы бюджетных денег уже были проверены. «Органы ничего не нашли. Наш сценарий был утвержден экспертами. Он полностью соответствует фильму, что мы сняли», — сказал он.

Выход «Матильды» на экраны запланирован в октябре 2017 года. В середине августа ему выдали прокатное удостоверение.