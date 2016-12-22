Минобороны опубликовало видео уничтожения объектов ИГ ракетами «Калибр»

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показаны удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии. Видео размещено на канале оборонного ведомства в YouTube.

Видео: Министерство обороны Российской Федерации

По данным Минобороны, целями ракетных ударов стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов в подконтрольных ИГ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зора.

Ранее Минобороны опубликовало видео пуска двух ракет «Калибр» с подводных лодок «Великий Новгород» и «Колпино» по объектам террористов в Сирии. Всего субмарины запустили семь ракет. Дальность до целей составила от 500 до 670 км.

Министр обороны Сергей Шойгу в начале сентября сообщил президенту Владимир Путину о прорыве блокады Дейр-эз-Зора. Российский лидер поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада и назвал деблокирование города «важным шагом на пути освобождения Сирии от терроризма». В Минобороны также рассказали, что в операции по освобождению Дейр-эз-Зора принимали участие Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-морской флот (ВМФ) России.