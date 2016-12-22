Суд в Москве признал обувную сеть Carlo Pazolini банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом обувного ретейлера «Фирма «Анта» (бренд Carlo Pazolini), сообщает «РИА Новости».

Представитель временного управляющего Майи Яровиковой в суде рассказал, что на момент первого собрания кредиторов в августе в реестр требований кредиторов «Анты» было включено 6,4 млрд руб. Кредиторы единогласно проголосовали за то, чтобы ввести конкурсное производство. Суд утвердил конкурсным управляющим арбитражного управляющего Сергея Бойко, его отчет о ходе банкротства назначен на 5 марта, пишет агентство.

Согласно проведенному финансовому анализу, восстановление платежеспособности должника невозможно, отметил представитель Яровиковой. У Carlo Pazolini выявили «небольшие денежные суммы на счетах», а также 26 автомобилей и товары в обороте — обувь и аксессуары — на сумму свыше 1 млрд руб.

В марте 2016 года Альфа-банк подал иск о банкротстве Carlo Pazolini. Позже к нему присоединились Промсвязьбанк, Сбербанк и другие кредиторы. В апреле московский арбитраж признал обоснованным заявление столичного Автоторгбанка о банкротстве основателя и совладельца Carlo Pazolini Ильи Резника и ввел в его отношении процедуру реструктуризации долгов. Арбитражный суд добавил в реестр требований кредиторов Резника задолженность перед Автоторгбанком на сумму около 660,3 млн руб.

В августе 2016 года столичный арбитраж признал обоснованным заявление Альфа-банка о банкротстве АО «Фирма «Анта» и ввел процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Анта».

Высокий суд Лондона в августе 2017 года постановил обязать Илью Резника раскрыть информацию обо всех своих активах стоимостью дороже $10 тыс. Также суд постановил заключить его в тюрьму на 18 месяцев за «неуважение к суду» и компенсировать расходы Альфа-банку в размере $80 тыс. По проблемным кредитам обувной сети Резник поручился лично, однако в судебном процессе участия не принимал. Данные о своих активах он также не раскрыл.