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Устроившему стрельбу в ивантеевской школе подростку предъявили обвинение
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Устроившему стрельбу в ивантеевской школе подростку предъявили обвинение
Общество, 19:28
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Устроившему стрельбу в ивантеевской школе подростку предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение 15-летнему Михаилу П., который 5 сентября открыл стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил адвокат подростка Виктор Запрудский.

«Моему доверителю предъявлено обвинение», — заявил Запрудский. Он не стал раскрывать суть обвинения, поскольку с адвоката взяли подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.

5 сентября во время урока информатики в школе №1 в Ивантеевке ​Михаил П. ударил учительницу кухонным топориком по голове. После этого он открыл огонь из пневматического пистолета и разбросал самодельные дымовые шашки по кабинету. В результате инцидента пострадали четыре человека. Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка.

Видео: РБК

Басманный районный суд Москвы 7 сентября постановил заключить подростка под стражу. Управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области возбудило уголовное дело по факту стрельбы в школе по ч.3 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Позднее СКР также предъявил подростку обвинение по ч. 3 ст. 30, п. а, б, е, и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Случаи применения учениками оружия в российских школах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».

В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.

24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате  два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.

5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.
 

Теги: Московская область , обвинение , Школа , стрельба в Ивантеевке
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