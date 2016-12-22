Устроившему стрельбу в ивантеевской школе подростку предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение 15-летнему Михаилу П., который 5 сентября открыл стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил адвокат подростка Виктор Запрудский.

«Моему доверителю предъявлено обвинение», — заявил Запрудский. Он не стал раскрывать суть обвинения, поскольку с адвоката взяли подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.

5 сентября во время урока информатики в школе №1 в Ивантеевке ​Михаил П. ударил учительницу кухонным топориком по голове. После этого он открыл огонь из пневматического пистолета и разбросал самодельные дымовые шашки по кабинету. В результате инцидента пострадали четыре человека. Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка.

Видео: РБК

Басманный районный суд Москвы 7 сентября постановил заключить подростка под стражу. Управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области возбудило уголовное дело по факту стрельбы в школе по ч.3 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Позднее СКР также предъявил подростку обвинение по ч. 3 ст. 30, п. а, б, е, и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).