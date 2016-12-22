СКР проверит заявление о лечивших 13 лет от ВИЧ здорового человека врачах

Управление Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю начало проверку информации о том, что в Туапсе врачи в течение 13 лет лечили здорового пациента от ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает портал «Сочи экспресс».

«В связи с появившейся в социальных сетях информацией о мужчине Артеме Деревянко, которого 13 лет лечили врачи туапсинского СПИД-центра от ВИЧ и он оказался здоров, следственным отделом по городу Туапсе СКР по Краснодарскому краю организовано проведение доследственной проверки», — сообщили порталу в региональном управлении СКР.

Артему Деревянко в 2002 году был поставлен диагноз ВИЧ, сообщает «Комсомольская правда». У пациента несколько раз брали пробы крови, которые подтверждали наличие болезни. Врачи уверяли Деревянко, что ВИЧ прогрессирует.

«Меня направили в туапсинский Центр по профилактике и борьбе со СПИД. <…> Меня поставили на учет, обязали раз в три месяца являться на прием, прописали и выдавали лекарства. Я был сломлен», — сообщил Деревянко. Из-за поставленного диагноза от мужчины ушла жена, «друзья при встрече с еле сдерживаемой брезгливостью одергивали руку», отметил Деревянко.

Пациент перестал ходить в клинику в 2013 году, после того как переехал в Краснодар. В 2015 году он лег в краснодарскую больницу на операцию. Предоперационное обследование показало, что мужчина здоров. После этого Деревянко провел контрольное обследование в краевом центре, которое также не подтвердило наличия у него ВИЧ.

Деревянко намерен обратиться в суд, чтобы получить компенсацию морального вреда и ущерба здоровью из-за того, что он принимал сильные лекарственные препараты.