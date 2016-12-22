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СБУ обыскала редакцию «Украинской правды» из-за разглашения гостайны
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СБУ обыскала редакцию «Украинской правды» из-за разглашения гостайны
Украинский кризис, 19:12
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СБУ обыскала редакцию «Украинской правды» из-за разглашения гостайны

Служба безопасности Украины пришла с обысками в редакцию издания «Украинская правда» в Киеве. Как написала на своей странице в Facebook главный редактор издания Севгиль Мусаева, следственные действия были связаны с «разглашением гостайны».

На сайте издания говорится, что следователь вручил главному редактору «Украинской правды» письмо, в котором СБУ требует временно снять с сайта материал «Современное оружие для армии снова отложили «на завтра», опубликованный 24 января. В документе СБУ также сообщается, что ведомство проводит досудебное расследование преступления по ч.1 ст. 328 УК Украины («Разглашение государственной тайны»).

«У следствия есть основания полагать, что отдельные сведения вышеуказанной статьи содержат информацию с ограниченным доступом, распространение которой может нанести ущерб национальной безопасности Украины в сфере обороны», — говорится в письме, копию которого публикует издание.

9 августа СБУ пришла с обысками в редакцию издания Страна.ua, сообщал главный редактор издания Игорь Гужва. Следственные действия также были связаны с государственной тайной. Гужва отмечал, что редакцию обыскивают по делу о «гостайне, которую нашли якобы на какой-то флешке».Тогда же обыски прошли и в квартирах двух журналистов издания.
Теги: Украина , обыски , редакция
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