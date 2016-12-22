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Политехнический музей прокомментировал коррупционную схему при ремонте
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Политехнический музей прокомментировал коррупционную схему при ремонте
Общество, 19:05
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Политехнический музей прокомментировал коррупционную схему при ремонте

Руководство Политехнического музея в Москве заявило о заинтересованности в том, чтобы досконально разобраться в ситуации вокруг коррупционной схемы при реконструкции. Об этом РБК сказала директор Политехнического музея Юлия Шахновская.

«В данный момент совместно со всеми участниками проекта мы прилагаем все усилия для того, чтобы в дальнейшем избежать повторения подобных инцидентов», — отметила она. «К сожалению, как и в любой другой сфере, в строительной области нельзя исключить человеческий фактор», — добавила Шахновская.

О том, что ФСБ выявила коррупционную схему при реконструкции Политехнического музея в Москве, 14 сентября сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию. СКР возбудил уголовное дело по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

Было установлено, что после начала реконструкции музея в феврале 2015 года департамент культурного наследия Москвы заключил контракт с автономной некоммерческой организацией «Политехинжиниринг». Компания должна была следить за проведением работ в «Большой аудитории, в которой выступал Владимир Ильич Ленин в 1918 году», которая является объектом культурного наследия Москвы.

По данным следствия, «неустановленные лица» из руководства «Политехинжиниринга» летом текущего года потребовали от финансового директора компании «Центрстройинвест-2000» 630 тыс. руб. за «фактическое подтверждение» выполненных работ перед генподрядчиком реконструкции Политехнического музея компании «ЕвроХоумБилдинг». Сумму в размере 450 тыс. руб. позже передали вымогателям в кафе «Кофемания» на улице Покровка. Остальные деньги, по информации следователей, были переданы в Большой аудитории.

Как отмечает издание, 12 сентября сотрудники ФСБ задержали исполнительного директора «Политехинжиниринга» Андрея Хацкевича и жителя города Люберцы Алексея Милованова, которого подозревают в передаче денег. Обоих подозреваемых суд отправил под домашний арест.

По словам источников «Коммерсанта», проверки в рамках реконструкции Политехнического музея продолжаются. По мнению ФСБ, не исключены и другие коррупционные схемы.

В департаменте культурного наследия Москвы газете заявили, что государственного контракта, о котором говорится в уголовном деле, «в реестре контрактов департамента нет», также департамент не заключал договоров с «Политехинжинирингом». Как отмечало издание, контракт могли оформить структуры Министерства культуры, которые отвечают за реставрацию музея. Однако в ведомстве заявили РБК, что не заключали контрактов с компаниями «Политехинжиниринг» и ЗАО «ЕвроХоумБилдинг».

 

Теги: коррупция , Политехнический музей , Юлия Шахновская
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