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Замглавы ФСИН отказался признать вину в растрате 160 млн руб.
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Замглавы ФСИН отказался признать вину в растрате 160 млн руб.
Общество, 18:19
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Замглавы ФСИН отказался признать вину в растрате 160 млн руб.

Замглавы ФСИН Олег Коршунов, которого СКР обвинил в растрате более 160 млн руб., отказался признать себя виновным в суде, где сейчас рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает корреспондент РБК.

​«Я возражаю против данного уголовного дела. То, что вменяется мне в вину, сделать попросту невозможно», — заявил он.

По версии следствия, Коршунов, который возглавлял контрактную службу по закупке товаров для госнужд, заключил два госконтракта на покупку топлива и продуктов питания по завышенным ценам в 2015–2016 годах. В СКР считают, что эти действия Коршунова привели к ущербу на общую сумму более 160 млн руб.

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На заседании суда 14 сентября следователь рассказал, что дело по статье «халатность» о закупке продуктов, сахара и автомобильного топлива для нужд ФСИН по завышенным ценам было возбуждено в июле этого года против сотрудника ведомства по фамилии Данилов. В дальнейшем 12 сентября по тем же фактам было возбуждено новое дело о двух эпизодах растраты. Их объединили в одно производство и на следующий день предъявили обвинение Коршунову.

«Якобы Данилов, имея некий умысел, сделал поставку с завышенной ценой, а я подписал контракт. Но Данилов не мог сделать это один», — рассказал Коршунов. Экс-замглавы ФСИН также рассказал, как происходят закупки в ведомстве.

«Управление тыла готовит полностью все документы на аукцион. Далее они передаются в контрактную службу и проходят экспертизу: их подписывают финансовое управление, правовое управление и управление собственной безопасности. Лишь после этого аукцион поступает на электронную площадку, где за ним следит ФАС. После окончания аукциона документы поступают мне на подпись. В этот момент документы согласованы всеми службами. Такого, чтобы Данилов решил исправить цену и все службы это пропустили, быть не может», — заявил Коршунов.

К тому же порядок госзакупок, действовавший в 2015–2016 году, не предусматривает предоплаты. «Мы можем с контрагентами рассчитаться до 31 декабря текущего года. Естественно, поставщикам приходится иметь большие оборотные кредитные средства, чтобы сделать поставку. Это, естественно, увеличивает себестоимость продукта», — рассказал он.

Ранее источники РБК также сообщали, что Коршунова подозревают в создании преступной схемы, в рамках которой было похищено более 1 млрд руб. По словам основателя правозащитного проекта «Gulagu.net» Владимира Осечкина, который проводил общественное расследование, Коршунов вместе с бывшим руководителем ФГУП «Калужское» Андреем Мухетдиновым создали сеть интернет-магазинов в колониях и СИЗО, замкнув на это предприятие все контракты. При этом если ранее 18% от оборота магазина перечислялись в бюджет, то после проведенных изменений отчисления в бюджет прекратились.

О том, что Коршунов «централизовал» почти все финансовые потоки внутри ФСИН, рассказывал РБК также соучредитель фонда «Русь сидящая» Алексей Козлов.

​Помимо эпизода, связанного с ФГУП «Калужское», у следователей могли возникнуть вопросы к Коршунову в рамках уголовного расследования хищения бюджетных средств при строительстве изолятора «Кресты-2».

Теги: растрата , уголовное дело , ФСИН , Олег Коршунов
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