Власти Москвы решили закупить 300 электробусов

В декабре 2017 года в Москве планируется объявить конкурс на закупку для «Мосгортранса» 300 электробусов, рассказал в интервью телеканалу РБК глава транспортного предприятия Евгений Михайлов.

По его словам, в настоящее время завершается формирование технического задания для производителей электробусов и уже в следующем году такие машины появятся на улицах Москвы. «В августе—сентябре следующего года электробус начнет очень мощно и поступательно входить в обычную жизнь каждого жителя города Москвы, кто пользуется общественным транспортом», — сказал Михайлов. Он особо отметил, что новые электробусы будут российского производства.

По словам главы «Мосгортранса», эксплуатация новых электробусов будет обходиться городу дешевле троллейбусов, они будут тратить меньше энергии и при этом маневреннее троллейбусов.

В июле 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин пообещал через три года полностью заменить столичный автобусный парк электробусами.

В марте 2017 года свой вариант электробуса для работы в Москве представил КамАЗ — опытный экземпляр работает на маршруте от метро «Славянский бульвар» до «Сколково». Ранее на столичные трассы выходили тестовые образцы электробусов ГАЗа, ЛиАЗа, «Белкоммунмаша» и финской Linkker.