Минкультуры опровергло связь с контрактами на ремонт «аудитории Ильича»

В Министерстве культуры заявили об отсутствии у ведомства контрактов с компаниями «Политехинжиниринг» и ЗАО «ЕвроХоумБилдинг». ​Таким образом Минкульт прокомментировал РБК статью «Коммерсанта» о коррупционной схеме при реконструкции Политехнического музея, обнаруженной ФСБ.

«Договорные отношения с АНО «Политехинжиниринг», а также ЗАО «ЕвроХоумБилдинг», которое выступает генеральным подрядчиком реконструкции здания Политехнического музея, у Минкультуры России отсутствуют. Контракты с упомянутыми компаниями не заключались. Распространенная газетой «Коммерсантъ» информация о том, что контракт на осуществление надзора за ходом работ в «Большой аудитории, в которой выступал Владимир Ильич Ленин в 1918 году», мог быть оформлен структурами Министерства культуры РФ, действительности не соответствует», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полномочия государственного заказчика по объекту «Реконструкция Политехнического музея» были переданы Политехническому музею. В 2013 году им была проведена конкурсная процедура, по итогам которой с ЗАО «ЕвроХоумБилдинг» заключен контракт на проведение работ по реконструкции объекта.

В ведомстве добавили, что в целях контроля за ходом работ Минкульт получает от музея ежемесячный отчет о ходе реконструкции. При этом полномочия по охране аудитории возложены на департамент культурного наследия города Москвы.

В четверг, 14 сентября, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию, написал, что СК возбудил дело по статье «Коммерческий подкуп в особо крупном размере» из-за обнаружения коррупционной схемы при реконструкции Политехнического музея в Москве. По версии следствия, в феврале 2015 года, когда началась реставрация музея, департамент культурного наследия Москвы подписал контракт с автономной некоммерческой организацией «Политехинжиниринг». Она должна была проследить за работами в «Большой аудитории, в которой выступал Владимир Ильич Ленин в 1918 году», которая является объектом культурного наследия столицы.

Летом 2017 года неустановленные лица из руководства «Политехинжиниринга» потребовали от финдиректора компании «Центрстройинвест-2000» 630 тыс. руб. за то, чтобы направить подрядчику «ЕвроХоумБилдинг» заключение о выполнении работ в аудитории. По данным следствия, деньги были переданы в кафе «Кофемания» и в здании Политехнического музея. Позднее были задержаны двое подозреваемых: исполнительный директор «Политехинжиниринга» Андрей Хацкевич и выступивший посредником при передаче денег житель подмосковных Люберец Алексей Милованов. Они оба отправлены под домашний арест.

По данным издания, контракт с АНО «Политехинжиниринг» мог быть оформлен структурами Минкульта, которые отвечают за реставрацию музея.​