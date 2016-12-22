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В Москве эвакуировали посетителей Центрального детского магазина
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В Москве эвакуировали посетителей Центрального детского магазина
Общество, 17:45
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В Москве эвакуировали посетителей Центрального детского магазина

Здание Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке в Москве эвакуировали, сообщила РБК очевидец произошедшего Юлия.

«Мы были на кассе. Начали объявлять эвакуацию по всему ТЦ в связи с пожароопасной ситуацией. Молодой человек прибежал, начал объявлять [об эвакуации] в магазине. Все спокойно пошли к выходам. Мы ждать не стали, сразу ушли. Через часа два подходили еще раз, а там и к зданию не подпускают», — сообщила она. Администратор магазина игрушек «Кубируби» подтвердил РБК информацию об эвакуации в ЦДМ на Лубянке.

Видео: zuka / Instagram

На момент написания новости эвакуация ЦДМ все еще продолжалась, сообщил РБК администратор магазина шоколада «Bateel». «Началась [эвакуация] в 14:15. В течение 5–10 минут все освободили здание полностью. Ближе, чем на 15 метров никого не подпускают. Никаких объяснений не дали, по какому поводу нас эвакуировали», — сообщил собеседник РБК.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

В Москве 13 сентября в экстренные службы поступило более 40 анонимных звонков о минировании зданий. Из-за этого в столице людей эвакуировали из торговых центров, гостиниц, вокзалов, высших учебных заведений. Всего 13 сентября были эвакуированы от 15 до 30 тыс. человек. Утром 14 сентября из-за сообщений о минировании московских школ были эвакуированы более 10 тыс. учащихся. Также 14 сентября из-за угрозы взрыва были эвакуированы два московских кинотеатра.

Абонент эвакуирован: карта телефонного терроризма 13 сентября
Общество

По факту ложных звонков о минировании ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Как сообщил РБК источник, близкий к ФСБ, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят биллинг, пытаются установить владельцев телефонов и адреса IP-телефонии. По данным источника РБК, близкого к силовым структурам, поступавшие звонки о минировании зданий являются частью спланированной атаки, совершенной с территории другого государства.

Теги: Москва , эвакуация , минирование
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