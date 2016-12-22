Тиньков предложил авторам клеветнических роликов извиниться

Олег Тиньков разместил на своей странице в сети «ВКонтакте» видеоролики с обращением к «цивилизованному Рунету». Владелец Тинькофф Банка заверил, что он за свободу слова, но считает необходимым отличать ее от оскорблений и клеветы и уметь отвечать за свои слова.

В то же время Тиньков сказал, что «лишней крови» ему не нужно и он готов примириться с теми, на кого ранее подал в суд при условии принесения извинений.

«Если я услышу извинения, если ребята уберут все вот эти клеветнические, гадостные ролики со своего канала, я готов отозвать все иски, я готов помириться с ними. Поэтому давайте извиняйтесь, и мы закроем это дело», — сказал Тиньков.

В конце августа Тинькофф Банк подал иск о защите деловой репутации против блогеров Михаила Печерского и Алексея Псковитина, которые ведут блог на YouТube-канале Nemagia.

8 августа на канале Nemagia вышел видеоролик о владельце Тинькофф Банка Олеге Тинькове. На момент публикации новости его посмотрели более 4 млн раз. Ведущие Nemagia рассказывали, что основатель банка льстит владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману, плохо относится к своим сотрудникам и клиентам, а также врет и занимается «сомнительным бизнесом».

13 сентября Печерский сообщил о проведении в квартире Псковитина обыска на основании «какого-то уголовного дела».