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Поклонская выступила с осуждением экстремизма на религиозной почве
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Поклонская выступила с осуждением экстремизма на религиозной почве
Политика, 16:58
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Поклонская выступила с осуждением экстремизма на религиозной почве

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что она осуждает любые проявления экстремизма, особенно на религиозной почве. Об этом она сообщила журналистам в кулуарах Госдумы после заседания думского комитета по безопасности, передает корреспондент РБК.

«Я всегда осуждала, осуждаю и буду осуждать любые проявления экстремизма, тем более на религиозной почве», — отметила она, отвечая на вопрос, не стоит ли ей публично осудить действия против фильма «Матильда».

Поклонская подчеркнула, что к призывам поджигать кинотеатры она отношения не имеет. «Я такие призывы делать не могу, потому что я вообще призывы не делаю. Если они связывают [с нападениями] мои заявления по «Матильде», то пусть обращаются в компетентные правоохранительные органы», — подчеркнула депутат.

В понедельник, 11 сентября, адвокат режиссера фильма Алексея Учителя заявил, что сторонники депутата Натальи Поклонской могли устроить поджог машин в Москве. Как он рассказал в беседе с РБК, автомобили могли поджечь представители общественной организации «Христианское государство», которая выступает против показа фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

Что представляет собой организация «Христианское государство — Святая Русь», выступающая против «Матильды»

У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть собственный сайт, который на данный момент (13 сентября 2017 года) недоступен, и канал YouTube на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов видео с практическими рекомендациями и ответами на вопросы — например, «можно ли краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».

В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминаются руководитель организации Александр Калинин из Липецка, называющий себя «христианин Александр», и Мирон Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела организации.

Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя «Матильда». «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.

Вскоре эти действия прокомментировали в Кремле — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их недопустимыми. Организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда Песков.

В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входит около 300 человек, и есть люди, которые готовы присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с Натальей Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».

Сама Поклонская позднее раскритиковала деятельность «Христианского государства». «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь», — заявляла она.

В этот же день Поклонская заявила, что «решительно осуждает» агрессивные действия против людей, которые имеют отношение к фильму «Матильда». Она назвала такие деяния насилием и провокацией и призвала «организаторов» остановиться.

В Кремле в среду, 13 сентября, призвали делать различия между дискуссией о фильме или проявлениями экстремизма. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле не хотят, чтобы «под давлением экстремистов» прокатчики принимали решение ограничивать репертуар кинотеатров.

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: Наталья Поклонская , «Матильда» , борьба с экстремизмом
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