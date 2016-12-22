На Украине решили углубить два порта в Азовском море

Порт Мариуполя (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

Власти Украины приняли решение направить в Азовское море земснаряд «Меотида» и ледокол «Капитан Белоусов» для проведения срочных работ по углублению морского дна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства инфраструктуры Украины.

Сейчас стоит «насущная необходимость перемещения вышеупомянутых судов» для «дноуглубительных работ» в акватории Азовского моря, говорится в сообщении министерства.

В письме Мининфраструктуры Украины к премьер-министру страны Владимиру Гройсману (есть у агентства «Интерфакс-Украина») речь шла о том, что работы по углублению дна необходимо провести в морских портах Мариуполя и Бердянска.

Ранее, 22 августа, министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий сообщило о том, что из-за строительства моста через Керченский пролив 23% украинских судов (как минимум 144 судна) не смогут заходить в Азовское море. Тем самым, морской порт Мариуполя потеряет около 43% своей грузопереработки. Из-за Крымского моста в порт смогут входить только суда длиной не более 160 м, осадкой не более 8 м и не более 33 м высотой над уровнем моря.

В конце июня Deutsche Welle со ссылкой на информацию Администрации морских портов Украины сообщала о том, что средняя длина судов, которые заходят в порты Украины, составляет 175 м, средняя осадка — 9,6 м.

Лавренюк в июне 2017 года сообщал о том, что постройка Крымского моста угрожает национальной безопасности Украины. По его словам, строительство моста приведет «к значительному уменьшению заходов судов в морские порты Мариуполь и Бердянск, снижению грузооборота этих портов, торможению их развития <…> что недопустимо». Он оценил убытки от постройки моста в 500 млн грн. Лавернюк в начале августа также рассказал, что Украина готовит иск в международный суд из-за постройки Крымского моста. Киев считает, что этот проект приведет к убыткам для экономики Украины.

Крымский мост / Youtube

В начале августа МИД Украины выразил протест России из-за «запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года». Украинское внешнеполитическое ведомство назвало постройку Крымского моста незаконной и заявило, что Киев «не предоставлял согласие на такое строительство». В МИД Украины также сообщили о том, что постройка моста через Керченский пролив может нанести урон экологии региона.

Строительство Крымского моста стартовало в феврале 2016 года. Проект реализует компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж». Длина моста — 19 км. Он соединит Крым и Краснодарский край и станет самым протяженным российским мостом. Стоимость постройки моста через Керченский пролив оценивается в 228,3 млрд руб. На мосту будут расположены автомобильная и железнодорожная дороги. Первые автомобили смогут проехать по мосту в декабре 2018 года.