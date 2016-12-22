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Торгпреда России эвакуировали из Нидерландов в тяжелом состоянии
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Торгпреда России эвакуировали из Нидерландов в тяжелом состоянии
Общество, 17:01
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Торгпреда России эвакуировали из Нидерландов в тяжелом состоянии

Торгового представителя России в Нидерландах Александра Черевко эвакуировали спецбортом МЧС из Амстердама в тяжелом состоянии, сообщил «РИА Новости» посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

По его словам, Черевко попал в больницу в начале года. Его состояние ухудшилось около десяти дней назад, после чего его перевели в палату интенсивной терапии, рассказал он. «Голландские врачи посчитали бесперспективной борьбу за его жизнь и приняли решение отключить его от систем жизнеобеспечения», — сообщил Шульгин.

Представители России, по его словам, обратились в МИД Нидерландов с просьбой помочь организовать эвакуацию российского торгпреда для того, чтобы продолжить его лечение в России. Посол отметил, что Нидерланды проявили «отзывчивость», и днем 14 сентября «спецборт МЧС вместе с пациентом вылетел из Амстердама».

Шульгин высказал мнение, что у Черевко есть шансы на выздоровление. «Врачи уверены, что больной в состоянии перенести перелет», — добавил он. Посол отметил, что торговое представительство России в Нидерландах продолжает работать в штатном режиме.

Александр Черевко был назначен торговым представителем России в Нидерландах в 2011 году Владимиром Путиным, который на тот момент занимал пост премьера-министра.

Теги: Нидерланды , Александр Шульгин , Александр Черевко , торгпред
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