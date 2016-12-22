Связанного с «Азовом» националиста приговорили к 12 годам лишения свободы

Зюзинский суд Москвы признал виновными в убийстве и незаконном обороте наркотиков участников националистической группировки, связанной с батальоном «Азов» Национальной гвардии Украины, Дмитрия и Елену Алферовых, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать [Дмитрия] Алферова виновным и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказал судья Леонид Чечко. Вместе с тем Елене Алферовой назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Они находились под стражей с ноября 2015 года, этот период времени им будет зачтен в срок, добавил судья.

Суд также назначил штраф Дмитрию и Елене Алферовым по 150 тыс. руб. и 40 тыс. руб. соответственно, пишет агентство.

В ноябре 2015 года Люблинский суд Москвы арестовал Дмитрия и Елену Алферовых по подозрению в незаконном обороте оружия и поддерживающих тесный контакт с участниками батальона «Азов» Нацгвардии Украины, сообщало «РИА Новости». До этого в МВД сообщали, что сотрудники полиции совместно с ФСБ изъяли крупную партию оружия у сторонников «Азова». «На территории Москвы и Московской области проведено 12 обысков по адресам злоумышленников, многие из которых являются сторонниками радикальных националистических взглядов», — говорится в сообщении ведомства.

«Азов» — добровольческое военное формирование, которое входит в состав Национальной гвардии Украины. Батальон был сформирован в Мариуполе в мае 2014 года. В конфликте на юго-востоке Украины выступает на стороне украинской армии.