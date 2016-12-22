Голодец рассказала о разнице зарплат мужчин и женщин в России

Размер зарплат женщин в России на четверть меньше, чем у мужчин. Об этом заявила вице-премьер России Ольга Голодец на заседании координационного совета при правительстве по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы, сообщает «Интерфакс».

«Заработная плата российских женщин на 26% ниже, чем у мужчин», — сказала Голодец. Она подчеркнула, что Россия по показателю соотношения доходов женщин и мужчин отстает от многих иностранных государств. По словам вице-премьера, средняя зарплата по итогам 2015 года у мужчин в России составила 38,6 тыс. руб., в то время как у женщин — только 28 тыс. руб. Голодец добавила, что наименьшая разница между зарплатами мужчин и женщин фиксируется в сфере образования.

Вице-премьер отметила, что доля женщин в российских органах власти все еще остается невысокой. «Например, по доле женщин в парламенте Россия находится среди стран мира на сотом месте, в Госдуме у нас женщин 15%, а в Совете Федерации — 17%. И я напомню, что в правительстве у нас женщин 10%, три из 31 человека», — заявила Голодец. Она добавила, что по этому показателю Россия уступает не только странам Запада, но и развивающимся странам.

Ранее, 8 сентября, стало известно, что в ходе 137-й ассамблеи Межпарламентского союза, парламентарии из 150 стран мира призовут в равной мере предоставлять осуществление «парламентского контроля» как мужчинам, так и женщинам. Об этом говорится в проекте резолюции «К 20-летию Всеобщей декларации о демократии: общность нашего разнообразия» (есть у РБК).

Цель проекта резолюции — «показать баланс между универсальностью ценностных ориентиров и особенностями тех или иных государств», сообщил РБК один из ее авторов, зампредседателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. По его словам, власти стран — членов союза должны прикладывать «неустанные усилия для достижения гендерного баланса в политике».