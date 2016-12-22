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СК завел дело после инцидента со стрельбой и трупом в центре Белгорода
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СК завел дело после инцидента со стрельбой и трупом в центре Белгорода
Общество, 15:11
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СК завел дело после инцидента со стрельбой и трупом в центре Белгорода

Следственный комитет России по Белгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), после того как мужчина привез труп на Соборную площадь в центре Белгорода и попытался покончить с собой.

«Находившиеся рядом люди оперативно вызвали бригаду скорой помощи, мужчина доставлен в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным СКР, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, — житель Белгородского района 1952 года рождения. Погибший мужчина, труп которого он привез на Соборную площадь, — житель Белгорода 1983 года рождения.

Информационное агентство «Бел.ру.» сообщало также о том, что из-за происшествия в городе перекрыли движение на улицах рядом с Соборной площадью.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.

Теги: СКР , стрельба , Белгород
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