СК завел дело после инцидента со стрельбой и трупом в центре Белгорода

Следственный комитет России по Белгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), после того как мужчина привез труп на Соборную площадь в центре Белгорода и попытался покончить с собой.
«Находившиеся рядом люди оперативно вызвали бригаду скорой помощи, мужчина доставлен в больницу», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным СКР, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, — житель Белгородского района 1952 года рождения. Погибший мужчина, труп которого он привез на Соборную площадь, — житель Белгорода 1983 года рождения.
Информационное агентство «Бел.ру.» сообщало также о том, что из-за происшествия в городе перекрыли движение на улицах рядом с Соборной площадью.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.