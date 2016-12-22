Парламент Ирака уволил выступавшего за курдский референдум губернатора

Иракский парламент отправил в отставку губернатора провинции Киркук Наджмалдина Карима, передает курдское информагентство Rudaw. Голосование об отстранении Карима прошло днем 14 сентября, через несколько часов после требования премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади снять губернатора.

Официальная причина отставки не названа, но, по данным Rudaw, она связана с активной поддержкой Каримом референдума о независимости Иракского Курдистана, который назначен на 25 сентября.

Карим, курд по национальности, возглавлял провинцию Киркук с апреля 2011 года. До этого он более 30 лет проживал в США и вернулся в Ирак лишь в 2009 году. Провинция Киркук формально не входит в автономный Иракский Курдистан, являясь частью непосредственно Ирака, но значительная часть региона контролируется курдскими силами. По инициативе Карима голосование о независимости Курдистана должно состояться и в провинции Киркук.

О том, что правительство в Багдаде собирает подписи депутатов парламента за отставку губернатора, стало известно еще несколько дней назад. Накануне в интервью Rudaw сам Карим сообщил, что не признает голосования в Багдаде, поскольку он «был избран Советом провинции Киркук». О своей поддержке Карима ранее заявлял и президент Иракского Курдистана Масуд Барзани.

В четверг МИД Турции пригрозил властям Иракского Курдистана, что курдам придется «заплатить», если они продолжат настаивать на проведении референдума. Накануне против поспешного проведения референдума также выступил Госдепартамент США, отметив, что первоочередной задачей в регионе является уничтожение «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Референдум о независимости Иракского Курдистана изначально планировалось провести в 2014 году, но его проведение было отложено. Причиной стало стремительное продвижение боевиков ИГ по Ираку летом 2014 года, после чего курды и правительство в Багдаде сфокусировались на совместной борьбе с исламистами.

Однако в июне 2017 года, когда иракско-курдская операция по освобождению Мосула от ИГ была почти закончена, Барзани в одностороннем порядке назначил дату проведения референдума на 25 сентября. Багдад отказался признавать референдум легитимным, а парламент Ирака запретил его проведение.