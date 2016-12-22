В Польше мужчина угнал товарный поезд

В Польше в городе Легионово 35-летний мужчина угнал поезд. Об этом сообщила пресс-секретарь местной полиции Эмилия Кулиговская, передает портал Tvnwarszawa.

По ее словам, нападавший разбил стекло локомотива поезда и ворвался в кабину машиниста. «Он угрожал машинисту и приказал продолжить движение, был очень агрессивным», — рассказала Кулиговская.

Угонщик проехал около 1,6 км до центра города и попытался убежать, однако был остановлен полицией. Он был доставлен в больницу.

В результате инцидента машинист не пострадал. Помимо него в момент угона в поезде никого не было.

Кулиговская добавила, что задержанный мужчина является уроженцем Свентокшиского воеводства.

Как уточнило издание Powiatowa, поезд состоял из 23 грузовых вагонов.