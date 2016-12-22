В Польше мужчина угнал товарный поезд
Общество, 14:52
0
В Польше мужчина угнал товарный поезд
В Польше в городе Легионово 35-летний мужчина угнал поезд. Об этом сообщила пресс-секретарь местной полиции Эмилия Кулиговская, передает портал Tvnwarszawa.
По ее словам, нападавший разбил стекло локомотива поезда и ворвался в кабину машиниста. «Он угрожал машинисту и приказал продолжить движение, был очень агрессивным», — рассказала Кулиговская.
Угонщик проехал около 1,6 км до центра города и попытался убежать, однако был остановлен полицией. Он был доставлен в больницу.
В результате инцидента машинист не пострадал. Помимо него в момент угона в поезде никого не было.
Кулиговская добавила, что задержанный мужчина является уроженцем Свентокшиского воеводства.
Как уточнило издание Powiatowa, поезд состоял из 23 грузовых вагонов.