Суд начал банкротство сына Черномырдина по заявлению ВТБ

Московский арбитраж признал заявление банка ВТБ о банкротстве старшего сына экс-главы российского правительства Виктора Черномырдина Виталия обоснованным, передает «РИА Новости».

Теперь в отношении должника начата реструктуризация долгов — начальная процедура банкротства. В реестр требований кредиторов Черномырдина суд включил задолженность перед банком в размере 304,4 млн руб. Финансовым управляющим сына экс-главы правительства России он утвердил арбитражного управляющего Руслана Губайдулина.

Рассмотрение дела о банкротстве по существу, согласно решению суда, состоится 20 февраля 2018 года.​

Представитель Черномырдина на заседании заявил, что у его заявителя есть права требования к должникам на сумму более 400 млн руб. По ним, как уточнял представитель родственника бывшего премьера, ведется взыскание. Именно эти права Виталий Черномырдин прежде предлагал выкупить ВТБ в качестве отступного, подчеркивая, что помимо этого у сына экс-главы правительства есть денежные средства и другое имущество. «Он не является неплатежеспособным», — заявлял представитель Черномырдина.

Заявление о банкротстве сына экс-премьера России ВТБ подал в Арбитражный суд в сентябре прошлого года. Представитель кредитной организации тогда утверждал, что задолженность Виталия Черномырдина на момент подачи заявления превышала сумму в 305 млн руб., которая была подтверждена решениями судов. Кредитная организация просила суд арестовать за долги имущество Черномырдина-младшего на 305,3 млн руб., в том числе принадлежащие ему доли в уставных капиталах четырех компаний, гараж и автомобиль Cadillac 1937 года выпуска. В июле в этих требованиях суд ВТБ отказал.

До этого, в июне прошлого года, ВТБ также подавал иск к сыну Черномырдина. Тогда поводом для этого послужило неисполнение кредитных обязательств компании ООО «Крономет Рус», по займу которой родственник экс-главы правительства выступал личным поручителем. Однако спустя несколько дней после подачи заявления кредитная организация заявила об отзыве иска. Черномырдин, как объясняли это решение в пресс-службе банка, сделал кредитной организации «конструктивное предложение» по урегулированию долга, ​ и стороны начали переговоры.