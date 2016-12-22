В Госдуме обсудят вопрос об ужесточении наказания за телефонный терроризм

В комитете Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции допускают возможность ужесточения наказания за телефонный терроризм. Об этом РБК рассказал глава комитета Василий Пискарев.

«Мы в ближайшее время проведем консультации с представителями правоохранительных органов относительно возможности ужесточения наказания за ложное сообщение о готовящемся теракте. Сейчас это тоже уголовно наказуемое деяние, но санкция составляет до двух лет, а в случае причинения крупного ущерба либо иных тяжких последствий — до пяти лет. Но мы обсудим необходимость ее ужесточения», — сказал он.

Насколько может быть ужесточено наказание за телефонный терроризм, парламентарий не уточнил, подчеркнув, что этот вопрос еще будет обсуждаться.

По мнению Пискарева, в нынешней ситуации правоохранительные органы «демонстрируют активную и слаженную работу». Под контроль ситуацию возьмет и Госдума. «Наш комитет, в свою очередь, возьмет ситуацию на контроль. Я попрошу МВД предоставить официальную информацию по этому вопросу», — отметил он.

Начиная с 11 сентября из-за анонимных звонков о минировании более чем в 25 российских городах проводилась эвакуация граждан с вокзалов, из школ, торговых центров и административных зданий.

В среду, 13 сентября, звонки стали поступать в московские учреждения. В столице были эвакуированы торговые центры, Киевский, Казанский и Курский вокзалы, а также несколько вузов. На следующий день из-за анонимных звонков о минировании были эвакуированы учащиеся восьми московских школ. Также 14 сентября эвакуацию провели более чем из десяти торговых центров в Санкт-Петербурге.



В ФСБ возбудили дело об анонимных звонках по всей России, сообщил РБК источник в ведомстве.