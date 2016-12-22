Киев опроверг сообщения о передаче России данных об убийстве Вороненкова

Прокуратура Киева опровергла информацию о передаче России результатов расследования убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на спикера прокуратуры Киева Надежду Максимец.

Распространенная в российских СМИ информация о передаче российской стороне сведений о результатах расследования «не соответствует действительности», заявила она. ​Максимец добавила, что следствие, которое проводит прокуратура Киева, «находится на завершающей стадии». «В ближайшее время будет объявлено о его результатах», — отметила она.

О том, что ​Генпрокуратура Украины (ГПУ) не передавала российским правоохранительным органам имен организаторов убийства Дениса Вороненкова, также утверждала его вдова Мария Максакова. В разговоре с РБК она указала на то, что эту информацию она уточнила «у человека, который если бы отвечал на запрос, то отвечал именно он».

Об отправке Генпрокуратурой письма в ответ на запрос правоохранительных органов России сообщило агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах 14 сентября. По данным агентства, ГПУ в своем ответе сообщила, что организаторами убийства экс-депутата являются бизнесмен Владимир Тюрин и владелец банка, который работает в Крыму; его имя не называлось.

«Тюрин — бывший супруг Марии Максаковой, которая потом вышла замуж за Вороненкова. Второй — владелец банка, работающего в Крыму. Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления», — уточнил источник «Росбалта». Дальше, как рассказал собеседник агентства, в письме указывается, что Тюрин и банкир имеют «тесные связи с криминальным миром и российскими спецслужбами». «Всё ведется к тому, что данные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих самых спецслужб», — отметил источник.



В сентябре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что заказчик убийства Дениса Вороненкова установлен. По его словам, заказчик находится в России, однако его имя не назвал. «Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами», — утверждал Луценко.



Дениса Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Убийца выстрелил в него, когда экс-депутат Госдумы вышел из гостиницы. Охранник Вороненкова ранил нападавшего, в результате чего стрелок умер в больнице. Второй охранник бывшего депутата в день убийства остался с Марией Максаковой.