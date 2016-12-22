Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился заключить мировое соглашение с ExxonMobil, которая требовала более $600 млн за переплату налога на прибыль для проекта «Сахалин-1». Соответствующее распоряжение правительства есть в распоряжении РБК.

«Согласиться с предложением Минфина России о заключении мирового соглашения в рамках судебного разбирательства по иску компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» о взыскании денежных средств по соглашению о разделе продукции по проекту «Сахалин-1», поданному в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма», — говорится в тексте распоряжения.

В документе отмечается, что подписать мировое соглашение предстоит главе Минфина Антону Силуанову.

Ранее 14 сентября СМИ узнали о том, что правительство одобрило подписание мирового соглашения с ExxonMobil по «Сахалину-1». Однако об условиях соглашения известно не было.

О том, что Россия может урегулировать спор с ExxonMobil, за несколько дней до этого заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что, несмотря на действия бывшего главы ExxonMobil Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США, власти России нашли возможность учесть интересы компании.

В марте 2015 года ExxonMobil потребовала от России вернуть $500 млн, которые компания заплатила, работая на проекте «Сахалин-1». С таким требованием компания обратилась в Стокгольмский арбитраж. Позиция ExxonMobil заключалась в том, что после 2009 года, когда ставка по налогу на прибыль в целом по России была снижена до 20%, американская компания продолжала платить налог по ставке в 35%. За время судебных тяжб американская компания продолжала работать на проекте и платить налоги — так, за почти два года судов исковая сумма выросла с $500 млн до $637 млн.

В апреле текущего года сторонам удалось договориться решить спор без суда. По данным источников, это произошло после того, как 9 марта новый глава ExxonMobil Даррен Вудс встретился с президентом Путиным.