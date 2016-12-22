Маск опубликовал видео неудачных приземлений ракеты Falcon 9

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своем Instagram видеоролик с неудачными приземлениями ракеты-носителя Falcon 9.

https://www.instagram.com/p/BZA0s7EAmF1/?taken-by=elonmusk

«Мрачная история о том, как Falcon 9, первая возвращаемая ракета орбитального класса, в итоге смогла приземлиться. Может быть, Falcon понял, что до сих пор любит нас, или наконец прочитал инструкции», — написал он в сопровождении к видеоролику.

На кадрах видно, как ракета многократно неудачно приземлялась в воду или на сушу, а также взрывалась в воздухе. Каждая попытка сопровождается комментариями и датой запуска начиная с 2013 года. В один момент на видео появляется надпись: «Технически она приземлилась, однако не целая».

В середине августа SpaceX успешно запустила космический грузовик Dragon к Международной космической станции (МКС) с помощью Falcon 9. А в июле компания смогла вывести на орбиту спутник связи Intelsat 35e с помощью ракеты-носителя. Это произошло после двух неудачных попыток старта.