В Кабардино-Балкарии машина с людьми упала в озеро

В Кабардино-Балкарии машина с пассажирами упала в озеро. Об этом сообщается на сайте местного управления МЧС.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в Эльбрусском районе около села Былым. Машина марки Chevrolet NIVA упала в озеро Гижгит.

Как рассказал источник «Интерфакс», в момент падения в автомобиле было пятеро человек. Трое успели вынырнуть, а двое «ушли под воду с автомобилем», рассказал собеседник агентства.



На место инцидента были направлены шесть сотрудников МЧС и две единицы техники, сообщили в МЧС.