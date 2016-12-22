В Великобритании выпустили в обращение новые банкноты в £10
Финансы, 12:57
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В Великобритании выпустили в обращение новые банкноты в £10
Банк Англии объявил о выпуске в обращение пластиковых банкнот достоинством £10, которые со временем должны полностью заменить бумажные купюры. Завершить процесс изъятия бумажных «десяток» с портретом Чарльза Дарвина планируется к весне 2018 года, после этого в обращении останутся только пластиковые банкноты с портретом писательницы Джейн Остин.
В Банке Англии заверили, что пластиковые банкноты будут прочнее и долговечнее бумажных и подделать их будет куда сложнее.
Ранее в Великобритании были выпущены пластиковые банкноты в £5, а в 2020 году в пластик планируется перевести и банкноты в £20.