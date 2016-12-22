В Совфеде заявили об опасности миротворцев на границе России и Украины

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает опасным размещение миротворцев на российско-украинской границе, об этом он рассказал РБК.

По словам сенатора, реализация этой идеи Госдепа приведет к «этническим чисткам».

«Как только миротворцы заблокируют границу, я уверен, что начнутся этнические чистки на Донбассе. Начнется преследование и уничтожение тех, кто с оружием в руках выступал против Киева. А миротворцы будут просто тупо стоять на границе», — предположил Джабаров.

По его словам, такая инициатива не соответствует минским договоренностям. «В Минске вообще речь шла о контроле границы только после выполнения всех предыдущих пунктов: амнистия, выборы и так далее», — пояснил сенатор.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, отвечая на вопрос о размещении миротворцев на границе между Россией и Украиной, поддержала эту инициативу.

«Такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать углубления или узаконивания раскола внутри Украины», — заявила Нойерт.

Она подчеркнула, что размещение миротворческих сил ООН способно содействовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. США рассматривает размещение миротворческих сил «как возможность для защиты украинских граждан независимо от их национальной принадлежности и национальности», добавила она, напомнив, что Вашингтон по-прежнему выступает за выполнение минских договоренностей.

До этого размещение миротворцев в Донбассе обсуждали президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. По словам немецкого лидера, России следует подумать о том, где разместить миротворцев для улучшения ситуации на Украине. В ответ на это Путин допустил, что миротворцы могут находиться не только на линии соприкосновения сил Киева и самопровозглашенных ЛНР и ДНР, но и в местах, где работает мониторинговая миссия ОБСЕ.

В начале сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия должна присутствовать на всей территории самопровозглашенных народных республик, а также на границе с Россией.

В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил украинской стороне о необходимости сначала получить разрешение на такие действия ЛНР и ДНР. При этом глава российского МИДа Сергей Лавров исключил возможность размещения миротворцев на границе с Россией, подчеркнув, что это противоречит минским соглашениям.