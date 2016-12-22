ТАСС опубликовал фото встречи Учителя и Поклонской

Режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы Наталья Поклонская встретились в Москве. ТАСС опубликовал фотографию с места встречи.
Последняя встреча режиссера и депутата состоялась в августе по поводу фильма Учителя «Матильда», споры о котором не утихают около полугода. Депутат выступает с критикой фильма из-за того, что картина, по ее мнению, оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя-страстотерпца Николая II и его семьи».
В ходе августовской встречи Учитель предложил Поклонской «говорить плохие или хорошие слова, но посмотрев картину». По его словам, она «категорически отказалась».
В сентябре депутаты Госдумы отклонили предложение депутата от фракции «Справедливая Россия», актрисы театра и кино Елены Драпеко о досрочном просмотре фильма «Матильда» в рамках «парламентского киноклуба». О своем нежелании посмотреть фильм вновь заявила и Поклонская.
Официальная премьера киноленты состоится 26 октября.
Конфликт вокруг фильма «Матильда»
Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.
О чем кино
История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.
Протесты
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.
Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».
Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.