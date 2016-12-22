ТАСС опубликовал фото встречи Учителя и Поклонской

Алексей Учитель и Наталья Поклонская (Фото: ТАСС)

Режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы Наталья Поклонская встретились в Москве. ТАСС опубликовал фотографию с места встречи.

Последняя встреча режиссера и депутата состоялась в августе по поводу фильма Учителя «Матильда», споры о котором не утихают около полугода. Депутат выступает с критикой фильма из-за того, что картина, по ее мнению, оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя-страстотерпца Николая II и его семьи».

В ходе августовской встречи Учитель предложил Поклонской «говорить плохие или хорошие слова, но посмотрев картину». По его словам, она «категорически отказалась».

В сентябре депутаты Госдумы отклонили предложение депутата от фракции «Справедливая Россия», актрисы театра и кино Елены Драпеко о досрочном просмотре фильма «Матильда» в рамках «парламентского киноклуба». О своем нежелании посмотреть фильм вновь заявила и Поклонская.

Официальная премьера киноленты состоится 26 октября.