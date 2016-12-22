Гордума Рязани отправила в отставку главу администрации города

Рязанская городская дума приняла отставку главы администрации города Олега Булекова. Об этом сообщается на сайте городских властей.



Как отмечается в сообщении, Булеков захотел уйти со своей должности по собственному желанию с 15 сентября. Депутаты Рязанской городской думы единогласно приняли его заявление об отставке.



В свою очередь, Булеков выразил благодарность членам городской думы за «трехлетнюю плодотворную работу, конструктивность и взаимопонимание в решении» вопросов о развитии города и повышении качества жизни его жителей. Бывший глава администрации города выразил уверенность, что все начатые проекты и программы, а также положительные изменения в Рязани будут продолжаться.

Исполняющим обязанности главы администрации Рязани был назначен первый заместитель главы администрации города Сергей Карабасов.

Булеков руководил администрацией Рязани с декабря 2014 года, сообщается на сайте администрации. До назначения с июня 2013 года он занимал пост первого заместителя председателя правительства Рязанской области. В ноябре 2012 года он был главой Министерства экономического развития и торговли региона.