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Бизнесмена-фармацевта из США отправили в тюрьму из-за поста о Клинтон
Общество, 12:19
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Бизнесмена-фармацевта из США отправили в тюрьму из-за поста о Клинтон

В США суд отменил залог бизнесмена-фармацевта Мартина Шкрели в $5 млн, обвиняемого в обмане своих инвесторов и мошенничестве с ценными бумагами, из-за его поста в Facebook об экс-кандидате в президенты Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным газеты, окружной судья Кийо Мацумото отправил Шкрели в особо охраняемую тюрьму до вынесения приговора за «социально опасное поведение». Как утверждает прокурор, Шкрели в Facebook призвал своих подписчиков за $5000 «отрезать локон» Хиллари Клинтон во время ее турне с новой книгой. Адвокаты бизнесмена утверждают, что это была шутка, и призвали судью «дать Шкрели еще один шанс».

«Тот факт, что он продолжает оставаться в неведении о нецелесообразности его действий или слов, демонстрирует мне, что он может создавать постоянную опасность для общества», — заявил судья. По словам прокурора, Шкрели «прекрасно понимает», что делает.

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Washington Post подчеркивает, что это не первая выходка задержанного бизнесмена. Ранее Шкрели беседовал с журналистами в здании суда, где присяжные «потенциально могли его услышать», а также оскорблял прокуроров.

Бизнесмена признали виновным по трем из девяти обвинений 5 августа. Газета The New York Times писала, что ему грозит до 20 лет тюрьмы — за мошенничество с ценными бумагами и с двумя хедж-фондами и обман инвесторов.

Кроме того, бизнесмен известен тем, что поднял стоимость препарата Daraprim для людей с ослабленным иммунитетом и носителей ВИЧ на 5500%. До повышения цены стоимость лекарства составляла $13,5, а затем увеличилась до $750. При этом сам Шкрели свой шаг объяснял желанием получить допфинансирование на разработку новых препаратов.

Теги: Facebook , Хиллари Клинтон , Мартин Шкрели
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