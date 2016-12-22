СК сообщил обстоятельства гибели тюменского школьника при провале грунта

Причиной смерти школьника из Тюменской области, который провалился в канализацию на территорию школы, стало утопление. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в среду, 13 сентября, в селе Викулово. По версии следствия, на территории школы обрушилось бетонное перекрытие канализационной емкости, которая находилась на территории школы. В провал упал восьмилетний школьник и утонул. После инцидента было принято решение эвакуировать школу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время на месте происшествия проводятся работы по демонтажу канализационной емкости, в которой погиб ребенок, чтобы криминалисты могли повторно осмотреть место происшествия.