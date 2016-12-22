Отсидевшего по наркостатье задержали у колонии за оправдание терроризма
Общество, 11:40
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Отсидевшего по наркостатье задержали у колонии за оправдание терроризма
Мужчину, ранее отсидевшего 4,5 года в колонии за распространение наркотиков и огнестрельного оружия, вновь задержали за оправдание терроризма среди заключенных. Об этом сообщает Sakhalin Info со ссылкой на следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области.
По данным агентства, как только 33-летний мужчина был освобожден из ИК-1 УФСИН, его вновь задержали за оправдание терроризма. По данным правоохранителей, во время заключения мужчина пропагандировал радикальный ислам и оправдывал терроризм среди осужденных.
Как уточняет агентство, заключенный проявлял «солидарность» с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.