В ДТП со скорой помощью в Москве пострадали два человека

Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Москве, в результате аварии пострадали два человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Шереметьевская, 37 в 10:00 мск. «Столкновение скорой медицинской помощи и автомобиля ВАЗ-2111. Пострадали в легкой степени два человека», — пояснили в пресс-службе.

Ранее 14 сентября в Москве в аварии с автобусом пострадали два человека. Автобус и грузовик столкнулись на Дмитровском шоссе, при этом источники «РИА Новости» сообщали о столкновении четырех транспортных средств: автобуса, грузовика, эвакуатора и легковушки.