Два человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы
Общество, 10:17
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Два человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы
Два человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика на северо-востоке Москвы, об этом РБК сообщили в пресс-службе ГИБДД города.
«На 22-м км Дмитровского шоссе в 9:00 произошло столкновение двух транспортных средств — автобуса и грузовика. По предварительным данным, пострадали два человека», — сказал сотрудник пресс-службы.Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы «РИА Новости» сообщали о том, что в аварии участвовали четыре транспортных средства, в том числе грузовик. «Возле дома 21 на Дмитровском шоссе столкнулись автобус, грузовик, эвакуатор и легковушка. Пострадали два человека», — сказал источник, отметив, что обстоятельства ДТП уточняются.