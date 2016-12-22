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СК начал проверку в Омске после гибели семьи из трех человек при пожаре
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СК начал проверку в Омске после гибели семьи из трех человек при пожаре
Общество, 09:21
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СК начал проверку в Омске после гибели семьи из трех человек при пожаре

Следственный комитет начал проверку по факту гибели при пожаре семьи из трех человек в городе Омске. Об этом сообщается на сайте местного управления СК.

Как отмечается в сообщении, пожар произошел в ночь на 14 сентября в частном доме на улице 20-й Северной. Его жертвами стали 34-летний хозяин дома, его 36-летняя супруга и десятилетний сын. В СК сообщили, что причиной их смерти стало отравление продуктами горения.

Региональное агентство «Омск-информ» со ссылкой на МЧС сообщило, что огнем была уничтожена крыша дома и все помещения внутри. Соседние дома от огня не пострадали, отметили в ведомстве. Как сообщили агентству «Интерфакс» в МЧС, площадь возгорания составила 70 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование или неосторожное обращение с огнем. В сообщении СК отмечается, что хозяин дома курил и употреблял спиртные напитки.

Теги: Следственный комитет , происшествие , Омск , Пожар
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