Volkswagen отзовет в Китае более 4,6 млн машин из-за подушек безопасности

Немецкий автоконцерн Volkswagen ​AG и его подконтрольные предприятия в Китае — FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen — отзовут в КНР более 4,6 млн автомобилей из-за дефектных подушек безопасности. Об этом со ссылкой на Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая (AQSIQ) сообщает Reuters.

По данным AQSIQ, в подушках безопасности, которые для концерна производила японская компания Takata Corporation, были выявлены дефекты. Так, из-за дефектной системы «по меньшей мере» 16 человек погибли и 180 пострадали. Как пояснили в управлении, подушки Takata «взрывались слишком сильно», а нагнетатели системы разбивались на мелкие осколки.

Всего в Китае Volkswagen ​AG отзовет 103,6 тыс. авто, FAW-Volkswagen — 2,35 млн, SAIC Volkswagen — 2,4 млн. Отзывы автомобилей продолжатся в марте 2018 года.

Официальные лица Volkswagen не стали комментировать Reuters ситуацию.

Ранее в Китае Volkswagen и два подконтрольных ему предприятия отозвали из страны 1,82 млн автомобилей из-за неисправности топливных насосов. Как уточнял AQSIQ, из-за неисправности топливного насоса может перестать работать двигатель автомобиля, что может привести к несчастным случаям.