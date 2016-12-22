СМИ сообщили о вылете блогера Лапшина из Азербайджана в Израиль

Блогер Александр Лапшин покинул Азербайджан. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА.



По данным агентства, блогер вместе с матерью Беллой Лапшиной вылетел из местного аэропорта. Он направился в Израиль рейсом Баку — Тель-Авив.

Александр Лапшин, являющийся гражданином России, Украины и Израиля, был задержан в Минске в декабре 2016 года по запросу Азербайджана, который обвиняет его в незаконном въезде на территорию страны. В 2013 году блогер посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику по украинскому паспорту. После этого он был внесен в список лиц, которым запрещено въезжать в Азербайджан. Однако в 2015 году он смог въехать туда через Грузию по паспорту Украины. Азербайджанские пограничники пропустили его, потому что в документе его имя было написано «Олександр».

В феврале 2017 года Лапшина экстрадировали из Минска в Баку. В июле он был приговорен азербайджанским судом к трем годам лишения свободы за неоднократное пересечение государственной границы без установленных документов и вне КПП. В понедельник, 11 сентября, Лапшин был помилован распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.